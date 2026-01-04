Eve Çığ Düştü! Mahsur Kalan 5 Kişi İçin Zamanla Yarış...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde gece saatlerinde yola ve bir eve çığ düştü. Çığın düşmesiyle birlikte yol ulaşıma kapanırken, çevresi karla kaplanan evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda evde mahsur kalan 5 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan çığ nedeniyle bölgede park halindeki, içinde kimsenin bulunmadığı bir aracın da şarampole yuvarlandığı bildirildi.

