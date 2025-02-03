Evde Doğurduğu Bebeğini Camdan Atmıştı: İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Pendik'te 1 Mart 2024 sabahı, Bayram Çakır evinin bahçesinde yeni doğmuş bir bebeği fark etti. Yalnız olduğunu anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, yoğun bakımda tedavi altına alınırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, hamileliğini ailesinden saklayan ve tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini camdan attığı belirlenen anne Ayşe Y. tutuklandı.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Ayşe Y. hakkında iddianame hazırladı. Adli Tıp raporuna göre, bebeğin yaralanmasının hayati tehlike oluşturduğu belirtildi.

"SİGARA İÇERKEN DOĞUM BAŞLADI"

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, ifadesinde erkek arkadaşı Danyal Ç. ile birçok kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyleyen Ayşe Y. regl nedeniyle dizlerinin ağrıdığını zannederek annesiyle birlikte hastaneye gittiğini ve iğne yapıldıktan sonra eve geri döndüğünü söyledi. Aynı tarihte taburcu olduğunu belirten Ayşe Y., olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini anlattı.

"ELLERİM TİTREDİĞİ İÇİN TUTAMADIM"

Ayşe Y., doğumun ardından bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini söyledi.

Ayşe Y., "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kaynak: Sabah