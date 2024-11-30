Evde Çıkan Yangında Mahsur Kalan Kişileri Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar

Diyarbakır'da bir evde meydana gelen yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

Son Güncelleme:
Evde Çıkan Yangında Mahsur Kalan Kişileri Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahsur kalan 2 vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Protesto Edilmişti... Saadet Partisi Gözaltına Alınanlar İçin Harekete Geçti Saadet Partisi Gözaltına Alınanlar İçin Harekete Geçti
Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün
Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor
Suavi'ye 'Ağaç Katliamı' Cezası Suavi'ye 'Ağaç Katliamı' Cezası