Ev sahiplerinin yeni oyunu: Kiracı artık ne yapacağını bilemiyor

EMLAKÇILAR GİBİ KOMİSYON İSTİYORLAR

İlan sitelerine kiralık dairelerinin ilanlarını koyan ev sahiplerinin açıklama kısmına yazdıkları şaşırtıyor. Bir kira bedeli ve depozito isteyen ev sahipleri bunların yanında emlakçılar gibi komisyon da istiyorlar. Bu fırsatçılık da oldukça yayılmış durumda. Bir türlü ev bulamayanlar da ev sahibine fazladan para vermiş oluyor.