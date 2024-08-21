Ev Sahipleri Yandı: Kiracılara Bu Parayı Ödeyecekler

Son düzenlemelerle birlikte kira zamlarına getirilen sınırlamaların kalkması, kiracılar ve ev sahipleri arasında hukuki anlaşmazlıkları artırdı. Kiracılar, haksız zam talepleri ve tahliye baskılarıyla karşı karşıya kalırken, bu durum hukuki süreçlere taşınıyor. Kiracıların haksız tahliye durumunda ev sahiplerinden tazminat talep edebileceği vurgulanıyor.

81 ilde geçerli olan bu hak, kiracıların mağduriyetlerini gidermeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Hukukçular, kiracıların tazminat hakkının, yaşadıkları mağduriyet durumlarına bağlı olarak doğduğunu belirtiyor. Ev sahibinin, kiracı aleyhine haksız bir gerekçeyle tahliye talebinde bulunması durumunda, kiracı mahkemede bu durumu ispat ederse tazminat talep edebiliyor. Ancak, bu hak, kiracının evden çıkmaması durumunda geçerli oluyor.