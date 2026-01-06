Ev Krizi 2 Can Aldı! 10 Yıllık Çıkmaz Ölümle Bitti

Adana'da parasını ödediği evi alamadığını öne süren kişi, inşaat ofisinde yaşanan tartışma sonrası silaha sarıldı. Olay iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı evin teslim edilmediğini ve ödediği parayı geri alamadığını iddia eden bir kişi, dehşet saçtı. Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.’den ev almak için ödeme yaptı. Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen ev kendisine teslim edilmedi.

İNTİHAR ETTİ

Yaşanan belirsizlik nedeniyle R.Y.’ye ait inşaat şirketine giden Sucu, burada müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sucu, Ramazan Can Y.’yi tabancayla başından vurdu. Ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Can Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

