Ev Isınırken Cep Boşalacak! Vatandaş Yıllık 10 Bin TL Doğal Gaz Faturası Ödeyecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Çarşamba günü internet sitesinde, mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı ağustos ayı doğal gaz tarifesini yayımladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam geldi.

VATANDAŞA YILLIK 10 BİN LİRAYA MAL OLACAK

BirGün'ün haberine göre, yapılan zamla birlikte Ankara'da bir metreküp doğalgazın fiyatı KDV ve ÖTV ile birlikte 9,29 TL oldu. GAZBİR'in 2023 raporunda yer alan bilgiye göre ise Ankara'da bireysel ısıtma için yıllık tüketim ortalama bin 69 metreküp civarında gerçekleşti. Böylece başkentteki bir hanenin yeni bir zam gelene kadar yıllık ortalama doğalgaz faturası 9 bin 932 TL olacak.

BOTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

BOTAŞ, Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise %33,1 artışa gidildiğini bildirmişti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık doğal gaz tüketimi 300 binm Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatına %33,1, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına %38,0 oranında artış yapılmıştır" denilmişti.

Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.