Ev Arkadaşıyla Kavga Etti, Perdeleri Birbirine Bağlayıp Pencereden Kaçmaya Çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kavga eden bir kişi, perdeleri birbirine bağlayıp pencereden kaçmaya çalıştı. Perdelerin kopmasıyla dördüncü kattan düşen adam, apartman boşluğuna düştü.

İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ev arkadaşı ile kavga eden adam, perdeleri birbirine bağlayıp camdan kaçmak istedi.

Yaşadıkları binanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden aşağı inmeye çalışan adam, ağırlık sebebiyle perdelerin kopması sonucu apartman boşluğuna düştü.

Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ekiplerin müdahalesi sonrası sedye ile taşınarak ambulansa bindirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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