'Etki Ajanlığı'nda Geri Adım! AKP'den İlk Açıklama Geldi

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesi yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. 'Gelin çözüm önerilerinizi getirin' dedik… Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz" dedi..

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'Etki Ajanlığı'nda Geri Adım! AKP'den İlk Açıklama Geldi

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesi geri çekildi. CHP'li Murat Emir, "Meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" diye duyurdu. Teklifin yeniden düzenleneceği öğrenildi.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. 'Gelin çözüm önerilerinizi getirin' dedik…Önümüzdeki hafta bürokrasiyi de çağıracağız, grup başkanvekilleri bir araya gelecek, yeniden bu düzenlemeyi konuşacağız. Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz."

Tepkilerin Odağındaydı... 'Etki Ajanlığı' Kanun Teklifinde Geri Adım: Yeniden DüzenlenecekTepkilerin Odağındaydı... 'Etki Ajanlığı' Kanun Teklifinde Geri Adım: Yeniden DüzenlenecekGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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