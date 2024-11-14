'Etki Ajanlığı' Düzenlemesi Kanun Teklifinden Tamamen Çıkarıldı

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme, Noterlik Kanunu teklifinden tamamen çıkarıldı.

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'Etki Ajanlığı' Düzenlemesi Kanun Teklifinden Tamamen Çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve tepkilerin odağındaki düzenlemenin "Noterlik Kanunu"ndan çıkarılmasına karar verildi.

AKP tarafından 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içinde yer verilen ve eleştirilen 'Etki Ajanlığı' tepkilerin ardından geri çekilmişti. Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtilmişti.

Halk TV'nin aktardığına göre; TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, Noterlik Kanunu Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin tekliften tamamen çıkarılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: Halk TV

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