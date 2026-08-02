Etimesgut Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gelişme: Beşikçioğlu Dahil 44 Şüpheliye Tutuklama Talebi
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli hakkında adli kontrol istenilirken, 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, 10 şüpheli hakkındaysa imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin hastanede tedavi altında olduğu ve bu nedenle henüz adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.
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