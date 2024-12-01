Etiketlere Vegan-Vejetaryen Ayarı: O İfadeler Tarih Olacak

Vegan ve vejetaryen tüketicilere yönelik gıdaların etiketi, tanıtımı ve sunumunda değişikliğe gidildi. Yeni güncelleme ile birlikte, vegan ve vejetaryen tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görseller kullanılamayacak.

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Etiketlere Vegan-Vejetaryen Ayarı: O İfadeler Tarih Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, “vegan-vejetaryen” ifadelerinin kullanımına standart getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni düzenlemeler doğrultusunda gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu güncelledi.

'ET TADINDA' YASAK

Vegan tüketicilere yönelik gıdaların adı ve markası dahil olmak üzere etiketinde, hayvansal gıdalara ait ifade ve görsellerle, bu ifadeleri çağrıştıracak ifade ve görseller kullanılamayacak. Etiketlerde, “et tadında, tereyağı tadında, tavuk lezzetinde, balık lezzetinde” gibi ifadeler kullanılmayacak.

Etiketlere Vegan-Vejetaryen Ayarı: O İfadeler Tarih Olacak - Resim : 1

ALGI OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE...

Süt ve süt bileşenleri kullanılmadan tamamen bitkisel bileşenlerden oluşan vegan beslenme amaçlı ürünler, markasında, adında veya görselinde süt-peynir algısı oluşturmayacak şekilde üretilebilecek.

Fermente süt ürünlerinde "yüzde 100" gibi ifadelere yer verilemeyecek. Tüketici tarafından piyasada yer alan benzer gıdalarla karıştırılabilecek ve tek bileşenden oluşan gıdalarda ise söz konusu ifade kullanılabilecek.

Soya, yulaf, badem, fındık ve benzeri kullanılarak üretilen içeceklerde “süt” ifadesine yer verilmeyecek. Bu gıdaların adlandırılmasında “süt” yerine “içecek” ifadesi kullanılacak. Bu içeceklerde “süt ve süt ürünü içermez” denilmeyecek ancak “laktoz içermez” ifadesi kullanılabilecek.

Etiketlere Vegan-Vejetaryen Ayarı: O İfadeler Tarih Olacak - Resim : 2

MENÜLER DE DEĞİŞİYOR

Toplu tüketim yerlerinde sunulan vejetaryen ve vegan tüketicilere yönelik gıdalar için “vejetaryenler/ veganlar için uygundur” beyanları ve görseller, menülerde, broşürlerde kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde yer alacak.

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Kaynak: AA

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