Eti Krom'un Patronu İşçileri Tehdit Etti: 'Hepinizi Kapının Önüne Koyarım'

Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, haklarının iyileştirilmesi için başlattıkları eylemin 11. gününe girdi. Çalışma koşullarının düzeltilmesini ve ücretlerinin artırılmasını talep eden işçiler, istekleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. İşçilere birçok platformdan destek gelirken, Eti Krom'un sahibi Ali Rıza Yıldırım işçilerin taleplerini dinlemek için bir araya geldi.

'YARIN HERKESİ KAPININ ÖNÜNE KOYARIM'

Toplantıda işçileri işten çıkarmakla tehdit eden Yıldırım, "Eti Krom ailesi 1463 kişiden oluşuyor. Şu anda azınlık. İş hakkı fesh. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenmişler. Örgütlerinde belediye başkanı var. Belediye başkanı neden benim sahama girip size hocalık ve imamlık yapıyor? Bana tarih anlatma. Sen yoktun, ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır" dedi.

'KAPIYA KİLİDİ VURURUM'

Bir işçinin "İş sizin işiniz" demesi üzerine Yıldırım, "Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfırdan yaptım, yarın da kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para kazanmıyordu, para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim. Eti Krom, holdingimizin küçük bir parçası. Toplam ağırlığımız 1 milyon tona yakın. Eti Krom bunun içinde yüzde 15. olmasa da olur ama siz burası kadar kıymetli bir iş yerine sahip olamayacaksınız. Belediye başkanı size birer tabanca ve kurşun verdi. Hepiniz kafanıza sıkıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bir işçi ise "Biz burada özlük haklarımızı istiyoruz. İkramiye ve taban maaşımıza zam istiyoruz. Bankadan alınan promosyonu istiyoruz. Haklarımız dışında bir şey istemiyoruz" dedi.

'SİZ YÜZDE 51 DEĞİLSİNİZ. EYLEM NEDEN ÇIKTI?'

Yıldırım ise "Ben yüzde yüz haklıyım. Türkiye'de bir seçim oluyor. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz. Eylem neden çıktı? Sadece siz misiniz, başkaları da var. Onlar bunları istemiyor, sadece siz istiyorsunuz. Size verince herkese vereceğim. Size vermezsem hiç kimseye vermeyeceğim. Yasa dışı eylem nasıl yapıyorsunuz? Genel müdürlüğe haber vermeden iş başı yapmıyorsunuz. Gelmediğiniz her iş günü için 3 gün yevmiye cezası talep ediyorum. Üretim kaybım var.

'BURASI YASA DIŞI EYLEMLERİN YERİ DEĞİL'

Bu adamın yevmiyesi 500 lira veya bin lira olsun, benim kaybım 10 bin lira. Dava haklarım saklı kalmak kaydıyla yevmiye kesiyorum. Bilgi vermeden iş yerini terk ettiler. Bu yasa dışı. Burası yasa dışı eylemlerin yeri değil. Burası propaganda veya siyaset meydanı da değil.

Özel bir şirkette çalışan personellersiniz. Eğer bir eylem yapmak istiyorsan yüzde 51 çoğunluk ile gelirsin, önce buraya dilekçe verirsin. Ben 3 gün sonra çalışmayacağım eylem yapmak istiyorum dersin. Haber vermeden eylem yapmak suçtur. Burada Eti Krom'a Yıldırım Holding'e verilen bir dilekçe var. Dilekçenin sahibi Alacakaya belediye başkanı. Alacakaya belediye başkanı önce bu talepleri kendi işçilerine versin, ondan sonra benden istesin" dedi.