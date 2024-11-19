Et ve Süt Kurumu Kırmızı Ette Fahiş Fiyat Artışı İddialarına Yanıt Verdi

Et ve Süt Kurumu (ESK), mevcut stokların piyasa taleplerini karşılayacak seviyede olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

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Et ve Süt Kurumu Kırmızı Ette Fahiş Fiyat Artışı İddialarına Yanıt Verdi

Et ve Süt Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

Et ve Süt Kurumu Kırmızı Ette Fahiş Fiyat Artışı İddialarına Yanıt Verdi - Resim : 1

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Kaynak: AA

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