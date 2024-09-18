Esra Erol'un Canlı Yayınında Gözaltı... 1 Yaşındaki Bebeği Uyutmak İçin İçki İçirmişler!

Esra Erol'un programında kocası Mustafa Arı’nın narsist olduğunu iddia ederek eşinden boşanmak isteyen Dilek Hanım katıldı. Genç kadın evlendikten sonra eşinin çok değiştiğini vurguladı. Ayrıca kocasının geçmişinin bildiği halde sürekli kendisini geçmişiyle vurduğunu söyledi. Esra Erol geçmişinde ne olduğunu sordu. Dilek Hanım ise “Mustafa benim ikinci kocam, geçmişimde çok gezip tozdum, yedim içtim. Mustafa da tüm bunları biliyordu, buna rağmen şimdilerde birilerinden duyunca sinirleniyor” dedi.

PROGRAMA GELEN MESAJ ŞOKE ETTİ

“Çocuklarım benim kırmızı çizgim” diyen Dilek Hanım, eşi Mustafa Arı’ya bir şans verdiğini açıkladı. Konu işlenirken, programa ihbarda bulunan bir kişinin mesajı şoke etti. Esra Erol, ihbarı yapan kişinin “Çocuklarını içki içirip uyutuyorlar. Onlarla ilgili söylenenlere inanmayın, onlardan şikayetçiyim. Bu ihbarı size yapıyorum” dediğini söyledi. Bu mesaj sonrası stüdyo buz kesti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Bebeğin elinde alkol şişesi tuttuğu ve ağzına götürdüğü görüntüler ortaya çıkarken, yayın ihbar kabul edildi ve ekipler harekete geçti. Anne Dilek ile baba Mustafa gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak için karakola götürüldüler.