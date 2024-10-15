Esra Erol'u Ölümle Tehdit Eden 'Sahte Mehdi' Hakkında Yakalama Kararı

Çanakkale’de kendini 'mehdi' olarak tanıtan dolandırıcı Mustafa Çabuk’un tutuklanmasının ardından, müridi Hasan Demir, ünlü sunucu Esra Erol’u ölümle tehdit etti. Mürid Hasan Demir, çektiği videoda, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım" dedi.

Erol, tehditler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var."

Sabah'ın aktardığına göre; Esra Erol'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi. Hasan Demir'in Sakarya'da yaşadığı belirlendi. Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Sabah