Esra Erol'u Ölümle Tehdit Eden 'Sahte Mehdi' Hakkında Yakalama Kararı

Çanakkale'de kendini 'mehdi' ilan eden ve ünlü sunucu Esra Erol'ü ölümle tehdit eden Mustafa Çubuk hakkında Erol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Esra Erol'u Ölümle Tehdit Eden 'Sahte Mehdi' Hakkında Yakalama Kararı

Çanakkale’de kendini 'mehdi' olarak tanıtan dolandırıcı Mustafa Çabuk’un tutuklanmasının ardından, müridi Hasan Demir, ünlü sunucu Esra Erol’u ölümle tehdit etti. Mürid Hasan Demir, çektiği videoda, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım" dedi.

Erol, tehditler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var."

Esra Erol'u Ölümle Tehdit Eden 'Sahte Mehdi' Hakkında Yakalama Kararı - Resim : 1

Sabah'ın aktardığına göre; Esra Erol'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, tehdit eden kişinin kimliği tespit edildi. Hasan Demir'in Sakarya'da yaşadığı belirlendi. Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sahte Mehdinin Müridinden Esra Erol'a Ölüm Tehdidi: 'Senin Canını Alacağım'Sahte Mehdinin Müridinden Esra Erol'a Ölüm Tehdidi: 'Senin Canını Alacağım'Güncel

Kaynak: Sabah

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