Esnaf ile Müşterinin Hesap Kavgası Kanlı Bitti!

Malatya’da bir esnaf ile müşteri arasında hesap nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

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Esnaf ile Müşterinin Hesap Kavgası Kanlı Bitti!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında bıçaklı kavga yaşandı. İddiaya göre, bölgede bulunan bir işyerinde işletme sahipleri ile müşteriler arasında hesap mevzusu nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ü., F.Y. , B.B. , A.O.E. , M.Ü. , F.Ü. ve A.Ü. karşılıklı bıçakla birbirlerini yaraladı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada da kavgaya devam ederken, polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçağın ele geçirildiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan M.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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