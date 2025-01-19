Eşkıyalar Kimseye Aldırmadı, Şehrin Ortasında Silah Zoruyla İnsan Kaçırdı: O Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz öğrenilemeyen bir sebeple darp etti. Saldırganlar genci zorla arabaya bindirerek kaçırdı.

MÜDAHALE EDEN KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı. Yerdeki kovanı toplayan şüpheli, beraberindekilerle darp ettikleri şahısla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA