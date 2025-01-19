Eşkıyalar Kimseye Aldırmadı, Şehrin Ortasında Silah Zoruyla İnsan Kaçırdı: O Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, o esnada aracına yakıt almak için istasyonda bekleyen bir kişiyi silah zoruyla darp ederek kaçırdı. Saldırganlar, olaya müdahale etmek isteyen bir kişiye de ateş açtı. Şüpheliler ekipler tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz öğrenilemeyen bir sebeple darp etti. Saldırganlar genci zorla arabaya bindirerek kaçırdı.
MÜDAHALE EDEN KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR
Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı. Yerdeki kovanı toplayan şüpheli, beraberindekilerle darp ettikleri şahısla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA-İHA
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