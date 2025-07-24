Eskişehir'deki Yangında Can Veren Ormancının Kahreden Hikayesi! 1 Ay Önce İşe Başladı, 10 Gün Önce Evlendi, 3 Gün Önce Balayından Döndü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisi Tolunay Kocaman'ın yakınları yasta. Kocaman'ın görevine başlayalı 1 ay; evleneli 10 gün ve balayından döneli 3 gün olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'deki Yangında Can Veren Ormancının Kahreden Hikayesi! 1 Ay Önce İşe Başladı, 10 Gün Önce Evlendi, 3 Gün Önce Balayından Döndü
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan orman yangını, büyük bir faciaya yol açtı. Yangına müdahale ederken hayatını kaybeden 28 yaşındaki orman işçisi Tolunay Kocaman'ın vefat haberi, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Yaklaşık bir ay önce Kırka Orman İşletme Şefliği'nde göreve başlayan Kocaman, 14 Temmuz'da evlendiği eşi Burcu Kocaman ile üç gün önce balayından dönmüştü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asılırken, mahalle camisinde sela okundu. Kocaman'ın annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman, acı haberi alınca büyük bir üzüntü yaşadı. Tolunay Kocaman'ın çocukluk arkadaşı ve komşusu, Eti Maden İşletmeleri itfaiyesinde görevli Arif Taş, genç ormancının yangın bölgesindeki son anılarını anlattı.

Eskişehir'deki Yangında Can Veren Ormancının Kahreden Hikayesi! 1 Ay Önce İşe Başladı, 10 Gün Önce Evlendi, 3 Gün Önce Balayından Döndü - Resim : 1

'ÜÇ GÜN ÖNCE BALAYINDAN DÖNMÜŞTÜ'

Taş, "Tolunay ile yangının ilk günü birlikte görev yaptık. Üç gün önce balayından dönmüştü. İki gün önce Bilecik'teki yangına gitmiş, aynı gün Eskişehir'deki yangın için geri dönmüştü. Öğleden sonra erzak ve su takviyesi için yangın bölgesine gittiğimde Tolunay’ı gördüm. Neşeyle aracından inip 'Açılın Tolunay geldi' dedi. Birbirimize sarıldık. Ona erzak ve su verdim. Son anılarımız bunlar oldu" dedi.

Taş, Kocaman ile son telefon konuşmalarında yangının bölgesinde çok yoğun olduğunu öğrendiğini ve arkadaşının korkusuz bir yapısı olduğunu vurguladı: "Tolunay, 'Ben yaparım, ederim' derdi. Çok cesurdu."

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a ulaşan yangında, Tolunay Kocaman ile birlikte 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Yangın, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

Alevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Manisa, Eskişehir, Karabük, Sakarya , İzmirAlevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Manisa, Eskişehir, Karabük, Sakarya , İzmirGüncel

Kaynak: AA

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