Eskişehir’de ‘Yarış’ Faciası: Tramvay Yoluna Girdi... 3 Genci Ezerek Öldürdü

Eskişehir’de iki otomobilin yarıştığı sırada tramvay hattına giren araç, üç yayaya çarparak ölümle sonuçlanan kazaya neden oldu. Olayın ardından kaçan sürücü Muhammed D. ile birlikte hareket ettiği kişiler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü, emniyete sevk edildi.

Eskişehir’de ‘Yarış’ Faciası: Tramvay Yoluna Girdi... 3 Genci Ezerek Öldürdü
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Muhammed D. yönetimindeki otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21) çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada üç genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından otomobilin yaklaşık 1 kilometre ileride yol kenarına terk edilmiş halde bulunduğu tespit edildi.

Eskişehir’de ‘Yarış’ Faciası: Tramvay Yoluna Girdi... 3 Genci Ezerek Öldürdü - Resim : 1

YARIŞ HALİNDEYKEN TRAMVAY HATTINA GİRDİ

Yapılan incelemelerde, kazaya karışan otomobilin başka bir araçla yarıştığı, Muhammed D.’nin rakip aracı geçmek isterken tramvay yoluna girdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından sürücünün otomobilini terk ederek başka bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Muhammed D.’nin 71 Evler Mahallesi’nde bir evde bulunduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Eskişehir’de ‘Yarış’ Faciası: Tramvay Yoluna Girdi... 3 Genci Ezerek Öldürdü - Resim : 2

YARIŞA KARIŞANLAR DA GÖZALTINDA

Kazaya karışan araçta bulunan Fırat D., Emin D. ve Volkan Ş. ile yarıştığı araçta yer alan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

ZANLI POLİS MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Üç kişinin ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir Trafik kazası
