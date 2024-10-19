Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı Motorcu Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı Motorcu Hayatını Kaybetti

Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar rampası mevkisinde seyreden Necip Altınsu (75) idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklet, aynı yöndeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazaya karışan otomobil ise bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altınsu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Altınsu'nun cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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