Eskişehir'de ormanlara giriş yasaklandı

Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu kararıyla Eskişehir’de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Vali Vekili Okan Leblebicier’in imzasıyla yayınlanan yasak kararında, resmi mesire yerlerine, orman parklarına, Milli parklara ve tabiat parklarına giriş yasaklandı.

SPORTİF FAALİYETLERE DE İZİN VERİLMEYECEK

Alanların görevlileri, arıcılar, çobanlar, av turizmi organizasyonları yasak çerçevesi dışında tutulurken, ormanlık alanlarda düzenlenen doğa yürüyüşlerinin, bisiklet gezilerinin, sosyal ve sportif etkinliklerin de orman parklarda ve izin verilen yerler dışında yapılamayacağı belirtildi.

Yayınlanan kararda, “Hava sıcaklıklarındaki ani artışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği öngörüldüğünden 6831 sayılı Orman kanununun 74. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66. Maddeleri, İç İşleri Bakanlığının 2023/5 sayılı genelgesi uyarınca 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.