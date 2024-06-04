Eskişehir'de Kuran yırtan kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kuran’ı yırttığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de Kuran yırtan kişi gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kuran’ı yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kuran’ı yırtan M.E.S'yi gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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