Eskişehir'de Kent Lokantası'nda 'Askıda Yemek' Uygulaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Eylül’de Taşbaşı Çarşısı Eski Nikah Salonu’nda hizmete açılan ve 4 çeşit yemeğin 65 TL’ye sunulduğu Kent Lokantası’nda ‘askıda yemek’ uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşların destekleri ile yemek ücretini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunma imkanı sağlanacak. Uygulama kapsamında bağışta bulunmak isteyenler vatandaşlar, 'kentlokantasi.eskisehir.bel.tr' adresinden tüm kredi kartları ile bağış yapabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir şehir için daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Sizler de dilediğiniz miktarda öğün desteği ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olabilirsiniz” dedi.

Kaynak: ANKA