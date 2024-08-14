Eskişehir'de Kadın Cinayeti: İntihar İhbarı Yapan Sevgili Yakalandı

Eskişehir'de sevgilisinin, hakkında "intihar ihbarı" yaptığı 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine sevgilisi A.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili çelişkili ifadeler veren şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de Kadın Cinayeti: İntihar İhbarı Yapan Sevgili Yakalandı

Türkiye'de cinsiyet eşitsizliğiyle beraber giderek artan kadına şiddet, her yıl yüzlerce kadının ölümüne neden oluyor. Birlikte olduğu erkekler tarafından öldürülen kadınlardan sonuncusu ise Eskişehir'de yaşayan Sinem Çinğiloğlu oldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan Çinğiloğlu'nun (23), pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu.

İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö. (27), Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini iddia etti. Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLÜM ŞÜPHELİ GÖRÜLÜNCE KATİL YAKALANDI

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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