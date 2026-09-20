Eskişehir'de Genç Kadına Eşi Dehşeti Yaşattı! Zorla Tutulduğu Araçtan Atlayarak Kaçmak İsterken Ağır Yaralandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı, Çamlıca Mahallesi’nde bir kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, KADIN ARAÇTAN ATLADI

Emre I.’nin kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I., hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp ağır yaralandı. Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurulup gözaltına alındı. Yaralı Aysun I. da ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin kontrolünde, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.’ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Emre I., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA