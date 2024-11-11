Eskişehir’de Ele Geçirildi! Piyasa Değeri 400 Bin Lira

Eskişehir’de yapılan çalışmalarda piyasa değeri 400 bin lira olan tütün ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Eskişehir’de Ele Geçirildi! Piyasa Değeri 400 Bin Lira

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de Ele Geçirildi! Piyasa Değeri 400 Bin Lira - Resim : 1

Polis ekiplerince yapılan çalışmada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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