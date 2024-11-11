Eskişehir’de Ele Geçirildi! Piyasa Değeri 400 Bin Lira
Eskişehir’de yapılan çalışmalarda piyasa değeri 400 bin lira olan tütün ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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