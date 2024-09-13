Eskişehir'de Deniz Kanosu Eğitimi

Eskişehir’de bir ilk olan deniz kanosu eğitimi ücretsiz olarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi ile Porsuk Çayı Kanlıkavak mevkiinde gerçekleştiriliyor. 3 hafta boyunca sürecek olan deniz kanosu eğitimlerine 32 kişi katıldı.

İki grup halinde sürdürülen eğitimlere katılan vatandaşlar, deniz kanosunun son derece eğlenceli bir spor olduğunu dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz birçok kursunun 7’den 70’e herkese hitap ettiğini ifade eden katılımcılar, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye denizi olmayan bir şehirde bizlere bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA