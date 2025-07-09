Eskişehir'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı

Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait körüklü yolcu otobüsü önce orta refüje çarptı, daha sonra ise savrularak yol kenarındaki bariyerlere çıkarak askıda kaldı.

Eskişehir'de Belediye Otobüsü Bariyerlere Çarptı
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Kaza, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya-1 Caddesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi hattında çalışan K4 numaralı ve 26 AEU 535 plakalı H.Y. yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Havaalanı Alt Geçit Köprüsü’nün çıkışında sürücüsünün direksiyonu kaybetmesiyle savrulmaya başladı.

YOLA SAVRULDU

Savrulan körüklü otobüs önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere hasar veren otobüs savrulmaya devam ederek bu kez de yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkarak askıda kaldı. Normal şartlarda oldukça yoğun bir şekilde öğrenci taşıyan otobüsün okulların tatil olmasından dolayı kısmen boş oluşu muhtemel bir facianın önüne geçti. Otobüsteki az sayıdaki yolcu gelen araçla yollarına devam ettiler.

ASKIDA KALDI

Öte yandan oldukça büyük hasar alan körüklü belediye otobüsü şoförü geri hamle yaparak aracı askıda kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı. Şoförün tüm çabalarına rağmen otobüs askıda kaldığı yerden kurtarılamadı.Kazadan dolayı iki şeritli Sarıcakaya Caddesi’nde trafik tamamen durdu. Uzun araç kuyruklarının olduğu yolda bazı kamyonların ve otomobillerin geri geri giderek trafikten kurtulmaya çalıştığı göze çarptı. Bazı araç sürücüleri ise yolun ters istikametinden gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı. Yaşanan tehlikeli hamlelerde muhtemel bir kaza akıllara geldi. Trafiğin felç olduğu kazada sürücüler trafiğe isyan etti.

Kaynak: AA

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