Eskişehir'de bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı: Cenazesine katılmış!

Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra bedeni parçalanmış olarak bulunan Nazmi Önal'ın kardeşi cinayet işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi M.Ö.'nün abisinin cenazesine de katıldığı ortaya çıktı.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi’nde annesi ve kardeşi ile birlikte oturan Nazmi Önal, 27 Eylül 2023 tarihinde kaybolmuştu.

Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren arandı. Kaybolduktan 25 gün sonra Nazmi Önal’a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde bulunmuştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde bulmuştu.

AİLE BİREYLERİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Köy merkezinde Nazmi Önal’a ait parçalar otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan ve gizli yürütülen çalışmalarda ekipler, Nazmi Önal’ın cinayete kurban gittiği tespit etti. Bunun üzerine aile bireyleri yakın takibe alındı. Ekipler, cinayeti Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.’nün işlediğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Eskişehir'de bedeni parçalanmış olarak bulunan cinayetin sır perdesi aralandı: Cenazesine katılmış! - Resim : 1

YILLARCA BERABER UYUMUŞ

JASAT tarafından gözaltına alınan M.Ö., İhlas Haber Ajansı'na 30 Aralık’ta ağabeyi ile yaşadığı odayı göster, bir odanın içinde bulunan iki kanepeden birinde ağabeyi ile ikisinin senelerdir beraber yattığını anlatmış, diğerinde ise annesinin uyuduğunu söylemişti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Cinayetin yaşandığı köye 30 Aralık 2023 tarihinde giden İhlas Haber Ajansı ekibi, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ile özel röportaj yapmıştı. M.Ö. ağabeyini öldüren şüphelinin yakalanmasını istediğini kameralara söylemişti. Olay sonrasında annesini de huzurevine yerleştiren şüpheli köyde bulunan evde tek yaşamaya başlamıştı.

CENAZESİNE KATILDI

Nazmi Önal’ın bulunan uzuvları otopsi sonrasında aileye teslim edildi. 4 Ocak 2024 tarihinde köyde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nazmi Önal’ın cenaze namazını ise küçük kardeşleri Mehmet Önal kıldırdı. Yine şüpheli olarak gözaltına alınan M.Ö.'nün, ağabeyinin cenaze namazına katılıp mezarlığa tabutunun arkasında gitme anları kameralara yansımıştı. Ağabeyini toprağa veren şüpheli M.Ö., evine dönerek tek başına yaşamaya başladı.

JASAT tarafından gözaltına alınan şüpheli kardeş M.Ö.’nün ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınacak olan M.Ö.’nün ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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