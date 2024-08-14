Eskişehir Saldırganının Nazi Kaskı İçin Yaptığı Yazışmalar Ortaya Çıktı

Yurt genelinde büyük yankı uyandıran olayda, saldırganın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden saldırgan, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.