Kızıl Kabus 4 İli Sardı! Rüzgar Kıskacında Yaşam Savaşı…Gökyüzü Karardı, Alevler Büyüyor

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Eskişehir, Bilecik, İzmir ve Karaman’da başlayan orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, alevler bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden etkisini gösterdi.

Sakarya’da başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yangınlara ilişkin son durum da peş peşe gelen açıklamalarla netlik kazanmaya başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

İşte il il yangınlara ilişkin son durum:

ESKİŞEHİR YANIYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

AYFONKARAHİSAR’DA BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir’deki yangın sonrasında bir köyün tahliye edildiğini belirtti. Vali Yiğitbaşı “Eskişehir’de çıkan yangının ilimize sıçramasına karşın 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik” dedi.

Tedbirleri yerinde inceleyen Vali Yiğitbaşı “Eskişehir'deki yangın köyümüze sıçramadan, buradaki evlere, hanelere de zarar vermeden söndürülmesi ve bu müdahalenin sağlanması yönünde olacağını umuyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız böylelikle tamamlanacak. Aksi bir durum olur, rüzgarın yönü değişirse bile bütün tedbirlerimizi aldık, köyümüzü boşalttık” diye konuştu.

KARABÜK

Karabük-Eskipazar karayolunun Cildikısık mevkisinde Burunsuz köyü yakınlarında saat 16.30 sularında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle doğu ve batı yönlerinde yayılım gösterdi.

Ekiplerin arazinin engebeli yapısı ve rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadığı öğrenilirken, söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir sürüyor.

'KARADAN MÜDAHALEYE AĞIRLIK VERECEĞİZ'

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, etkili olan rüzgârın ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada saat 16.30 sıralarında başlayan yangında alevlerin doğu ve batı yönlerinde ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Vali Yavuz, yangına 64 arazöz, su tankeri ve iş makinesi ile 200’den fazla personelin müdahale ettiğini belirterek, "Havanın kararmasıyla birlikte helikopterimiz, yakıt ikmali sonrası uçuş güvenliği gereği ara verecek. Bu aşamadan sonra karadan müdahaleye ağırlık vereceğiz" dedi.

İZMİR

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Mahalle sakinleri ve çiftçiler, su tankerleri ile ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA