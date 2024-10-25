Eskişehir Büyükşehir'in Milli Sporcusu Eymen Sarıtaş, Madalya İçin Yüzecek

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Gymnasiade, Bahreyn’in Manama şehrinde başladı. 26 branşta düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcunun katılımıyla 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Oyunlarda Türkiye’den 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporları artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu sporcular yer alıyor.

Para yüzme milli takımında yer alan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü’nün sporcusu Eymen Sarıtaş da şampiyonada Eskişehir’i ve Türkiye’yi temsil edecek. Bahreyn’in Manama şehrine giden başarılı yüzücü, şampiyonada 50 m kurbağalama, 50 m serbest ve 200 m serbest kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: ANKA