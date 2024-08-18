Eskişehir Büyükşehir'den Çocuklara Kukla Oynatım Atölyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Şehir Tiyatroları Kukla Yapım Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kukla Oynatım Atölyesi' renkli görüntülere sahne oldu.

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Eskişehir Büyükşehir'den Çocuklara Kukla Oynatım Atölyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin tek kurumsal Kukla Yapım Atölyesi, çocuklara özel düzenlediği etkinliklerini sürdürüyor.

Kukla Yapım Atölyesi, Filiz Çankaya Uzun yönetiminde ücretsiz olarak kurslarına devam ederken, son olarak Çocuk Hakları Birimi iş birliğiyle bir atölyeye imza attı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen 'Kukla Oynatım Atölyesi' etkinliğinde çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Kukla oynatımı konusunda eğitmenlerin teorik eğitim verdiği çocuklar daha sonra pratik uygulama yaptı. Etkinlik çeşitli oyun ve kukla gösterileri ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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