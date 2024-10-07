Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Tesislerini Satın Alıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. yatımlarına devam ediyor. Halk Ekmek A.Ş. Türkiye’de ilk olan ve bir çok belediyeye de örnek olan Halk Süt Projesinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

Halk Ekmek yatırımları ve finansal yapılarına ilişkin açıklama yapan Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan, Halk Ekmeğin, ekmek ve kurabiye çeşitlerinden yumurta, süt ve süt ürünlerine, kaliteli ve ekonomik ürün yelpazesi ile bir marka haline geldiğini söyledi. 2023 yılını 112 milyon liralık net satış rakamı ile tamamladıklarını ve öyle bir hedefleri olmadığı halde vergi rekortmenleri listesinde 226'ncı sırada yer aldıklarını açıklayan Kaplan, "2024 yılını 160 milyon liralık bir net satış rakamı ile kapatmayı hedefliyoruz. Şirketimizde, hiçbir zaman önceliğimiz olmasa da kar elde ediyor olmamız, yeni yatımlar yapmamıza da olanak sağlıyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen yeni unlu mamuller fabrikamızın makine ve teçhizat altyapısını güçlendiriyoruz. Yakında ekmek üretimimizin bazı aşamalarında, robot teknolojisini devreye alacağız. Bir başka deyişle ekmeğe robot eli değecek" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ BAŞLATTIK'

Pastörize Süt ve Süt Ürünleri alanında Türkiye’de ilk olan Halk Süt Projesinde de yeni bir döneme girdiklerinin müjdesini veren Kaplan, Halk Süt Ürünleri’nin üretim tesislerini satın almak için de çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kaplan, şunları söyledi:

"Halk Süt Markasıyla satışını yaptığımız Pastörize Süt, Tereyağı, Peynir gibi ürünler, Mahmudiye, Çifteler ve Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği’ne ait üretim tesislerinde üretiliyor. Halk Ekmek A.Ş. olarak Mahmudiye ilçemizde kurulu olan bu tesisleri satın alma kararı aldık ve süreci başlattık. Tesislerin satışına ilişkin protokolü birlik başkanı Güner Özer ile geçtiğimiz hafta imzaladık. Çok yakında bir de süt ve süt ürünleri tesisimiz olacak. Burada bir taraftan Eskişehir’in ihtiyacı olan Halk Süt ürünlerini üretirken, bir yanda da Eskişehir’in sütünü işledikten sonra civar ilçe ve şehirlere de pazarlamayı düşünüyoruz. Halk Ekmek Eskişehirlilerin güveniyle büyüyor. Bizlere güvenerek, sürdürdüğü sosyal belediyecilik politikasıyla bizi destekleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye ve ürünlerimizi tercih eden tüm tüketicilerimize teşekkür borçluyuz."

Kaynak: ANKA