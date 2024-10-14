Eskişehir Belediyesi, Yoga Eğitimleri Verecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz verdiği kurslara bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen yoga eğitimleri için kayıtlar, Gültepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde esneme, kas çalışmaları, beden farkındalığı, stres yönetimi, kaygıyı azaltma, doğru nefes alma ve meditasyon alanında pratik uygulamalar yapılacak. Yoga kursuna katılacak vatandaşlar farklı yoga türlerini deneyimleme ve bedenin farkındalığını geliştirme imkanı bulacak. Yoga eğitimleri hakkında vatandaşlar, Gültepe Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi alabilecekler.

15 Ekim Salı günü sabah 09.00’da başlayacak ve sınırlı kontenjana sahip eğitimlere başvurular 18 Ekim Cuma günü son bulacak.

Kaynak: ANKA