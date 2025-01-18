Eski Vekil Son Yolculuğuna Uğurlandı, Cenazeye Dervişoğlu da Katıldı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, geçen perşembe hayatını kaybetmişti.

ÖZEL VE BAHÇELİ'DEN ÇELENK

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, taziyeleri tek tek kabul ederken, cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.

Cenaze töreni, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, İYİ Parti milletvekilleri ve aile yakınları katıldı. Yusuf Kırkpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA