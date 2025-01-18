Eski Vekil Son Yolculuğuna Uğurlandı, Cenazeye Dervişoğlu da Katıldı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

Son Güncelleme:
Eski Vekil Son Yolculuğuna Uğurlandı, Cenazeye Dervişoğlu da Katıldı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyi ve 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, geçen perşembe hayatını kaybetmişti.

ÖZEL VE BAHÇELİ'DEN ÇELENK

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, taziyeleri tek tek kabul ederken, cenazeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi.

Eski Vekil Son Yolculuğuna Uğurlandı, Cenazeye Dervişoğlu da Katıldı - Resim : 1

Cenaze töreni, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, İYİ Parti milletvekilleri ve aile yakınları katıldı. Yusuf Kırkpınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün 2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şoke Etti, Uyuşturucu Ararken Buldukları Korkuttu Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şoke Etti
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda 81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı