Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’

Eski vekil Emin Şirin, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyonun görüntülerini paylaşan X hesabından paylaştı. Bu görüntülerde yapılan restorasyonu eleştiren Şirin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da etiketleyerek şunları yazdı: “Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyon çalışmasında (şaka değil, hakiki) restore edilen Melek bakın ne olmuş.”

Sümele Manastırında yapılan restorasyon çalışmasında (şaka değil, hakiki) restore edilen Melek bakın ne olmuş..😊@MehmetNuriErsoy pic.twitter.com/4KpuZsDW8q — Emin ŞİRİN (@eminsirin12) June 8, 2024

Söz konusu görüntüler şaşırttı. Bu görüntülere “Gerçek olamayacak kadar korkunç!” diye tepki gösteren eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Haldun Çıray’a Şirin, “Ama gerçek, fotomontaj değil.. Fotografı yakın tarihte bir dostum çekti” diye yanıt verdi. Çıray’ın buna yanıtı, “Dehşet verici. Vatanın malına tasallut” oldu.

SÜMELE MANASTIRI HAKKINDA

Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Millî Parkı sınırları içerisinde yer alan Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alıyor. Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olan bu manastır, 1923’te mübadele sürecinde terk edilmek zorunda kalındı.

Kaynak: Gerçek Gündem