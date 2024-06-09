Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’

22. Dönem’de AKP’den İstanbul milletvekilliği yapan Emin Şirin, Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyondan sonra ortaya çıkan görüntüyü paylaşarak tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’

Eski vekil Emin Şirin, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyonun görüntülerini paylaşan X hesabından paylaştı. Bu görüntülerde yapılan restorasyonu eleştiren Şirin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da etiketleyerek şunları yazdı: “Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyon çalışmasında (şaka değil, hakiki) restore edilen Melek bakın ne olmuş.”

Söz konusu görüntüler şaşırttı. Bu görüntülere “Gerçek olamayacak kadar korkunç!” diye tepki gösteren eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Haldun Çıray’a Şirin, “Ama gerçek, fotomontaj değil.. Fotografı yakın tarihte bir dostum çekti” diye yanıt verdi. Çıray’ın buna yanıtı, “Dehşet verici. Vatanın malına tasallut” oldu.

SÜMELE MANASTIRI HAKKINDA

Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Millî Parkı sınırları içerisinde yer alan Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alıyor. Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olan bu manastır, 1923’te mübadele sürecinde terk edilmek zorunda kalındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sümela Manastırı
Son Güncelleme:
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
KYK Kız Yurdu’nda bir öğrenciye mermi isabet etti! KYK Kız Yurdu’nda bir öğrenciye mermi isabet etti!
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Depremde 67 kişiye mezar olmuştu... Eski AKP’li Meclis üyesinin binası denetlenmemiş! Eski AKP’li Meclis üyesinin binası denetlenmemiş!
ÇOK OKUNANLAR
Ev sahiplerine kötü haber! Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı
Ablaları için yardım istemiş... Koşarak Erdoğan’a sarılan kız Nihal-Bahar Candan’ın kardeşi çıktı Koşarak Erdoğan’a sarılan kız Nihal-Bahar Candan’ın kardeşi çıktı
ÇEDES hız kesmiyor... Camide palyaçolu kültür şenliği! Camide palyaçolu kültür şenliği!