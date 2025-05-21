Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına Silahlı Saldırı! Hayatını Kaybetti

Madrid'de vurulan Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcısı Andriy Portnov hayatını kaybetti. Eski cumhurbaşkanına saldırıyı kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına Silahlı Saldırı! Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biri olan Andriy Portnov'a Madrid'de bir suikast düzenlendi.

Avrupa’nın ortasında düzenlene suikastta vurulan Andriy Portnov hayatını kaybetti. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'a suikastı düzenleyen kişi ya da kişilerin kim olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına Silahlı Saldırı! Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Reuters'in polis soruşturmasına yakın bir kaynaktan aktardığına göre, Portnov'un Madrid'in zengin bir banliyösündeki bir okulun dışında öldürüldüğü ifade edildi.

3 KURŞUNLA MI VURULDU?

Reuters'a konuşan Madrid polisi, sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını, vurulan kişinin Portnov olduğunun öğrenildiğini belirtti.

İspanyol El Pais gazetesi, Andriy Portnov'un vücudunda en az üç kurşun yarası bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ukrayna Suikast
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