Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Şok Soruşturma: 'Suç Delillerini Karartma' Dosyası Resmen Açıldı!

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında, yargı süreci silsilesi en üst makamlara uzandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı fezlekenin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski vali Tuncay Sonel hakkındaki soruşturma işlemlerini başlattı.

TCK 281'DEN SORUŞTURMA: YETERLİ ŞÜPHE VAR

tv100’ün ulaştığı 17 Nisan 2026 tarihli savcılık yazısı, soruşturmanın seyrini değiştirecek ağır ithamları içeriyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026/7025 sayılı dosya üzerinden başlattığı soruşturmada, Sonel’in Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde düzenlenen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti.

OĞLU GÖZALTINDA

Savcılık yazısında, Tunceli’deki ana soruşturma kapsamında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Eski valinin, oğlunun ve diğer şüphelilerin karıştığı olayda "kişisel suç" kapsamında delillere müdahale edip etmediği mercek altına alındı.

Dosyanın Erzurum’a gönderilme nedeni ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/6 maddesi uyarınca valilerin kişisel suçlarında yetkili merciinin en yakın bölge adliye mahkemesi başsavcılığı olması.

İDARİ YÖNDEN DE İNCELEME BAŞLATILDI

Başsavcılık sadece adli süreci başlatmakla kalmadı, Tuncay Sonel’in suç tarihinde Tunceli Valisi olarak görev yapması nedeniyle, konunun idari yönden de değerlendirilmesi için gerekli evrakları İçişleri Bakanlığı'na ilettiğini açıkladı.

Kaynak: tv100