Eski Sivrihisar Belediye Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

1994-1999, 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Sivrihisar Belediye Başkanlığı yapan Fikret Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Eski Sivrihisar Belediye Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sivrihisar Belediyesi Başkanlarından Fikret Arslan, bugün Sivrihisar Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 19'uncu Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, ailesi ve sevenleri katıldı.

'HER ZAMAN ÖRNEK BİR İSİM'

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "İlçemizin gelişiminde büyük emekleri olan değerli büyüğümüz Fikret Arslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Liderliği, çalışkanlığı ve halkımıza olan sevgisiyle her zaman örnek bir isim olarak hatırlanacak olan merhum başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Görenleri Hayrete Düşüren Cami! Mahalleli Alıştı, İlk Kez Görenler ‘Bu Nasıl Olmuş?’ DiyorGörenleri Hayrete Düşüren Cami! Mahalleli Alıştı, İlk Kez Görenler ‘Bu Nasıl Olmuş?’ DiyorGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Bir Estetik Skandalı Daha! 2 Saatlik Operasyon 35 Dakikada Bitti, Ameliyat Sonrası Kör Oldu Bir Estetik Skandalı Daha! Ameliyattan Çıktı Kör Oldu
Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor
Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
CHP'li İki Vekil, Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun Yurt Dışı Gezisine Katılmayacak CHP'li İki Vekil, Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun Yurt Dışı Gezisine Katılmayacak