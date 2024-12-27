Eski Sivrihisar Belediye Başkanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Sivrihisar Belediyesi Başkanlarından Fikret Arslan, bugün Sivrihisar Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 19'uncu Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Sivrihisar Belediyesi Başkanı Habil Dökmeci, ailesi ve sevenleri katıldı.

'HER ZAMAN ÖRNEK BİR İSİM'

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "İlçemizin gelişiminde büyük emekleri olan değerli büyüğümüz Fikret Arslan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Liderliği, çalışkanlığı ve halkımıza olan sevgisiyle her zaman örnek bir isim olarak hatırlanacak olan merhum başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA