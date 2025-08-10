Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Şıvgın, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımdaydı. Şıvgın'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm haberini duyuran Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükûmet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun."

Eski Sağlık Bakanlarından Halil Şıvgın (solda)

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

1950 yılında Ankara’da doğan Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine ise (ANAP) yani Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üç dönem boyunca Ankara milletvekili olarak görev yapan Şıvgın, (46. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı), (47. hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı) görevlerinde bulundu.

Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi saflarında Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği gibi çeşitli sorumluluklar üstlenen Şıvgın, daha sonra partisinden ayrılarak 1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak bu seçim yarışını kazanamadı.

Kaynak: ANKA