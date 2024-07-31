Eski Muhtar Dehşet Saçtı: Eşi ve Oğlunu Öldürdü!

Giresun'un Çamoluk ilçesinde Fazlı Y. isimli erkek, dün akşam saatlerinde, tartışma yaşadığı evli olduğu Hanife Y. ve oğlu Beytullah Y'yi tabancayla öldürdü. Olayın ardından Fazlı Y. gözaltına alındı.

Eski Muhtar Dehşet Saçtı: Eşi ve Oğlunu Öldürdü!

Edinilen bilgilere göre ilçenin Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y. (56), aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.’yi (24) vurdu.

Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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