Eski Muhtar Adayına Evinin Önünde Saldırı: Yaşam Mücadelesi Sürüyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde mahalle muhtar adayı olan Ömer Karaoğlan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Karacaoğlan silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Eski Muhtar Adayına Evinin Önünde Saldırı: Yaşam Mücadelesi Sürüyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında Kuzudişli Apartmanı A bloktaki evine giden Ömer Karaoğlan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaoğlan, mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BALKONDAN TEPKİ

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin çekildiği balkondaki bir kadın, Karaoğlan’ı vuranlara beddua etti.

Eski Muhtar Adayına Evinin Önünde Saldırı: Yaşam Mücadelesi Sürüyor - Resim : 1

2024 yerel seçimlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde muhtar adayı olan Karaoğlan’ın seçimi kazanamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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