Eski Milletvekili Erdal Kesebir Yaşamını Yitirdi

TBMM’nin 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti. Kesebir’in vefatının ardından çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş taziye mesajları paylaştı. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Erdal Kesebir, milletvekilliği görevinde bulunduğu süre boyunca Edirne’nin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıyan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA