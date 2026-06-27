Eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti

Kuşadası’nda 2 dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Engin Berberoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu Hayatını Kaybetti
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı görevinde bulunan Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir sağlık kuruluşunda tedavi altında bulunan 78 yaşındaki Berberoğlu’nun akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kent yönetiminde uzun yıllar görev alan ve ilçenin gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atan Berberoğlu, pazartesi günü Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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