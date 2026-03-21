Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşini Öldüren Saldırgan Tutuklandı

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşini Öldüren Saldırgan Tutuklandı
Aydın’da Girne Mahallesi’ndeki bir fırında Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer’e silahlı saldırı düzenlenmişti. Her iki isim de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Aydın-İzmir otoyolu üzerindeki Aydın gişelerinde yakalandı. Gözaltına alınan 24 yaşındaki U.K., emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandı.

'ALACAK MESELESİ' İDDİASI

Mahkemedeki savunmasında olayın alacak meselesi nedeniyle çıktığını öne süren zanlı, yaşananlar sırasında kendisini savunmaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Aydın Cinayet
Son Güncelleme:
