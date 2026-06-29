Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık Duyurdu: 'Kızım Verilen Cezayı Çekmek Üzere Cezaevinde'

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Temmuz 2024’te İstanbul Kavacık’ta karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in sessiz sedasız cezaevine gönderildiği öğrenildi.

KEREM KINIK PAYLAŞTI

Kaza sonrasında adli kontrolle serbest bırakılması ve yargılama süresince tek bir gün bile parmaklıklar arkasına girmemesi nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepki dalgası oluşmuştu. Gelen eleştiriler üzerine eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kişisel Instagram ve Facebook hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı.

Ailesinin ve kızının medya organlarında haksız yere hedef gösterildiğini iddia eden Kınık, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar. Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin."

📌 KAMUOYUNA

Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi… — Kerem Kınık (@drkerem) June 29, 2026

NE OLMUŞTU?

Fatma Zehra Kınık Demir'in karıştığı kaza sonrasında Temmuz 2024'te Barlasçeki önce yaralanmış, ardından hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hiç tutuklu kalmayan Fatma Zehra Kınık Demir, Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine dava İstinaf'tan dönmüş, daha sonra bu ceza 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. Bu karar da İstinaf'a taşınmış, ancak İstinaf başvuruları reddetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi