Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül Tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir esnafın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.

Kemer’de iki işletmesi bulunan M.N.A. isimli esnaf, eski başkan Mustafa Gül’ün kendisiyle iletişime geçerek iş yerlerinden biri hakkında devam eden bir dava bulunduğunu söylediğini iddia etti. Gül’ün, davayla ilgili rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını öne sürerek, olumlu bir rapor düzenlenmesi için aracı olabileceğini dile getirdiği belirtildi.

Esnaf, bu görüşme sonrasında 10 bin dolar karşılığında anlaşıldığını, 500 doların Gül’e verildiğini, kalan miktarın ise raporun hazırlanmasının ardından ödenmesinin istendiğini aktardı. Ayrıca Gül’ün iş yerinin çevresinde dolaşıp fotoğraf çekmesi nedeniyle tedirginlik duyduğunu belirterek savcılığa şikayette bulundu.

PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şikayet üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Esnafın teslim ettiği seri numaraları kaydedilmiş banknotlar, operasyonun seyrini değiştirdi. Dün Gül’ün evine düzenlenen aramada, seri numaraları eşleşen paralar ele geçirildi.

‘DOLANDIRICILIK’ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilk olarak “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla ifade verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gül, çıkarıldığı mahkemece “dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA