Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bugün saat 11.30 civarında hayatını kaybetti. Mendi, Ankara'da toprağa verilecek. Cenaze programı ise henüz belli değil.

GALİP MENDİ KİMDİR?

73 yaşında vefat eden Galip Mendi, 2012 yılında Orgeneralliğe terfi etmişti. 2. Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinin ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Galip Mendi, TSK Üstün Cesaret ve Feragat madalyası, TSK Başarı madalyası ile TSK Üstün Hizmet madalyası sahibiydi.